Pin sulle parole di Palladino: "Cerca di aprire l'ombrello e difendere i giocatori"

L'ex viola Celeste Pin è intervenuto in studio a Radio Firenzeviola, durante Garrisca al Vento, commentando le parole di Palladino: "Siccome Raffaele ha reagito a una provocazione, lui deve sentirsi bene con l'ambiente e con la società. Chiaro che contano i risultati, ma non solo a Firenze. Lui ha cercato di difendersi dalla domanda fatta bene ma provocatoria, insistendo sul fatto che non si senta solo. Lui di sicuro deve fare gruppo e fare in modo che i giocatori si esprimano al meglio, perché secondo me i giocatori ci sono: è una buona rosa quella della Fiorentina. Poi quando Palladino si confronta con i media cerca di difendere l'indifendibile per nascondere i suoi calciatori dalle critiche. Perché anche i giocatori andrebbero criticati per questi risultati... Il mio pensiero è che in questo momento lui stesso sa quanto siano problematiche le sconfitte, soprattutto l'ultima con l'Hellas. Oggi ha cercato di aprire l'ombrello e di difendere i suoi calciatori".

