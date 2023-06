PIN A RFV, Ranieri affidabile e pronto: lo vorrei sempre

FirenzeViola.it

Celeste Pin a Radio Firenze Viola

L'ex difensore viola Celeste Pin ha parlato a "Palla al centro" su Radio Firenzeviola della difesa viola ed ha promosso Ranieri: "La Fiorentina non tiene la linea, non cè chi chiama il fuorigioco? Ci sono dei concetti elementari nella fase difensiva, sono convinto che Italiano e tutto il gruppo debbano crescere ed è fondamentale che sia rimasto per questo. In fase di attacco e di difesa i meccanismi cambiano, ci sono situazioni che dette e ridette sono quelle. Ranieri perfetto nei quattro o titolare? Lo terrei sempre con me anche in panchina perché è pronto e speculare all'esigenza del momento. La differenza tra Igor e Ranieri è quello, con lui non sarebbe successo quello che invece è successo; è affidabile e attento, fa il suo compitino e mi piace molto".

