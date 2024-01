PIN A RFV, Alla Viola servono giocatori come Faraoni

FirenzeViola.it

Social Club puntata del 17 01 2024

Celeste Pin, ex difensore della Fiorentina, ha commentato negli studi di Radio FirenzeViola, durante il "Social Club", la rete segnata da Lucas Beltran contro l'Udinese: "Beltran ha fatto un bel gol ma Faraoni gli ha servito un signor cross, di quelli che mettono in difficoltà gli avversari. Io dico che alla Fiorentina servono esattamente giocatori come Faraoni, che ha dimostrato di essere subito pronto e utile alla causa. Per lui, poi, aver trovato la Fiorentina è come aver raggiunto la Nazionale".