PIERGUIDI A RFV, Il Comune ha dovere di rifare il Franchi

Michele Pierguidi a Radio Firenze Viola

Michele Pierguidi, presidente del Quartiere 2 di Firenze, durante “Palla al Centro” su Radio FirenzeViola si è espresso così sul tema stadio: “Sembra che si sia scoperto adesso che a gennaio dovrebbero partire i lavori, quando è così da molto tempo, dall’aprile dell’anno scorso. Quindi, che a gennaio al Franchi dovessero partire i lavori, lo si sapeva da un anno. Potevano pensarci prima”.

Prosegue: “Probabilmente non c’è stato interesse prima. Quando il Comune e la Fiorentina si sono trovate d’accordo per una convenzione scontata nel 2024, per i lavori e tutto il resto, non hanno pensato a dove andare a giocare. Che a gennaio sarebbero partiti i lavori lo si sapeva da tanto”.

Sullo spostamento dell'inizio dei lavori: "Dal Governo non c’è nessuna apertura. Ma nonostante questo, c’è stato un bando per l’assegnazione dei lavori, e gli stessi lavori cominceranno nei tempi regolari e finiranno nei tempi regolari. Qualcuno in passato ha scommesso che i lavori non partissero. Il Comune, con so stadio Franchi che è comunale, ha il dovere di rifarlo”.

Ascolta il podcast per l'intervento intero.