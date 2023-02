PIAZZI A RFV, In Italia manca una filosofia di gioco

Luca Piazzi, dg della squadra dilettantistica Dolomiti Bellunesi ed ex responsabile del settore giovanile del Parma ha parlato a Radio Firenzeviola durante la trasmissione Scanner, a cura di Giulio Dini. Queste le sue parole: "Sono un appassionato di calcio. Un allenatore in questo momento ha la percezione che il suo ruolo sia rivolto agli aspetti tecnico tattici. Per me non è così: ci dovrebbero essere due categorie di allenatori, quelli per i settori giovanili e quelli delle prime squadre però con una finalità unica che deve essere quella di far crescere i giocatori".

Qualche cambiamento quale può essere? "Quello che farei potrebbe essere cambiare l'iter formativo di un allenatore. Cercherei di creare un esame di ammissione e di uscita dal corso. Servono degli allenatori più pronti ad affrontare il proprio percorso. Ci dovrebbe essere una maggiore attenzione dal punto di vista metodologico, e soprattutto manca una filosofia qua in Italia. Una filosofia che identifichi le squadre secondo un principio di gioco per esempio".

Non c'è il rischio di vincolare il cammino del prodotto di questo settore giovanile? "Io parlo di un modello di gioco, dei semplici principi di formazione per esempio. Come succede in Spagna, in Olanda, in Germania, all'estero molti fanno questa cosa. Questo però non è vincolante, perché poi è possibile avere anche un prodotto ibrido".

Sui campionati dilettanti: "Nel club dove sono io stiamo provando a fare un percorso. Vedo persone in società che hanno voglia di avvicinarsi al professionismo. La crescita deve essere graduale. Noi speriamo di avere la stessa fortuna del Sudtirol. La riforma però è necessaria, gli aspetti economici per tante squadre professionistiche non si riescono a rispettare. Io credo che ci debba essere anche un riforma sul costo del lavoro: per i giocatori ci potrebbero essere anche degli anni di apprendistato in modo che essi costino meno alle società. Anche i dirigenti dovrebbero avere una formazione diversa, nella scelta delle persone giuste, se si tratta di società dilettantistiche o meno".