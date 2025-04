RFV Petrucciani Confcommercio Toscana: "Sogno la Conference. Col Chelsea sarebbe ancora più bello"

Ospite negli studi di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si Compra", il proprietario della "Bottega della Carne" intervenuto in qualità di rappresentante della Confcommercio Toscana Marco Petrucciani si è espresso su varie tematiche economiche riguardanti la Fiorentina. Queste le sue parole a partire dalle conferme dei tanti giocatori in prestito: "Zaniolo e Colpani stanno stentando un po'. Gli altri invece stanno facendo il loro dovere e li riscatterei".

Cosa sogna per questo finale di stagione?

"Il mio sogno sarebbe alzare un trofeo, ovvero ad oggi la Conference League. A Firenze viene snobbata un pochino ma penso che andare in giro per la città festeggiando un trofeo sarebbe bello. Ci permetterebbe poi di arrivare in Europa League. Il Chelsea mi preoccupa ma sarebbe ancora più bello vincere contro i Blues. Poi il campionato non va tralasciato perché a fasi alterne stiamo facendo bene".

Adli le piace? Lo confermerebbe?

"Sì, mi piace. Lo terrei. Contro il Milan? Eh bella domanda non lo so. Lo terrei pronto perché dall'inizio inserirei Mandragora".

Con Beltran cosa farebbe?

"Lo ritengo una persona importante all'interno della rosa viola. Ci penserei bene prima di cederlo a cuor leggero"

Sui prestiti di rientro

"Potrebbe essere un problema per la dirigenza viola ma sono professionisti e faranno il loro mestiere. Nzola? A Firenze non ha dimostrato ciò che ci aspettavamo e non penso che quest'anno fuori abbia cambiato qualcosa".

Sottil invece?

"E' un'eterna promessa, è nato calcisticamente a Firenze ma sono molto titubante su di lui devo dire la verità".

