PERINETTI A RFV, Parisi è un grande colpo. Amrabat...

Giorgio Perinetti, direttore sportivo dell'Avellino, ha parlato a Radio FirenzeViola durante la trasmissione Chi si Compra: "Gabriele Gori è un ragazzo che ha dimostrato sempre buona volontà e spirito di sacrificio, ha girato molte squadre facendosi le ossa in serie B e per questo motivo fa al caso nostro. Speriamo che possa fare una buona stagione ad Avellino".

Secondo lei quanti giocatori deve avere una squadra che deve affrontare campionato, coppa europea e coppa nazionale?

"Penso che il minimo sia due giocatori per ruolo quindi almeno 25 giocatori in rosa".

Cosa pensa dell'andamento del mercato viola e nello specifico del caso Amrabat?

"Il mercato è sempre dinamico e difficile da gestire. Questa situazione del centrocampista marocchino penso che sia molto caotica per la Fiorentina, data l'incertezza riguardo alla squadra dal punto di vista organizzativo a causa di questa incognita".

Qual è la sua opinione su Fabiano Parisi?

"E' un grande acquisto soprattutto in prospettiva futura; è molto importante che tra il titolare e la riserva di un determinato ruolo non ci sia troppa differenza a livello qualitativo, a maggior ragione ora che sono messi a disposizione cinque cambi per ogni squadra".

Cosa pensa di questi nuovi colpi in attacco della Fiorentina?

"Per quanto riguarda il reparto offensivo penso che sia normale aspettarsi dei cambiamenti da parte di una squadra come la Fiorentina che l'anno scorso soffriva di quello che era un attacco non molto prolifico. Ormai in ogni reparto non esistono più titolari fissi, ogni squadra si affida a una molteplicità di turn-over soprattutto se sono molti gli impegni a cui dover far fronte".