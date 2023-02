PELLICANÒ A RFV, Solo uno è stato inguardabile ieri

L'ex viola Pino Pellicanò ha parlato oggi a Radio Firenzeviola. Queste le sue parole: "Tornando alla stagione del '90, quando arrivammo in finale contro la Juventus ma in campionato si balbettava, mi ricorda quella attuale della Fiorentina. In coppa e campionato le cose sono diverse, noi andavamo con l'Atletico Madrid a dominare, poi in Serie A eravamo molli. Abbiamo fatto fatica a salvarci. Oggi hai 25 punti ma il Verona è vicino, bisogna stare attenti: in due partite rischi di trovarti nella lotta salvezza. Ma cosa vuoi dire ai ragazzi? Hanno dato tutto, a parte uno che è inguardabile... Non sapete quanto mi faccia innervosire. Jovic non si può vedere, cammina in campo. Ma lo staff non gli dice niente? È entrato Cabral ed è cambiata la partita. Lui sì che mi piace".

Manca un carattere come Dunga a questa squadra?

"Io ricordo che inseguiva i compagni e gli diceva: 'Oh, ma mica posso sudare per te'. Gli tirava le pedate nel sedere... Io non vedo nessun leader come Dunga".

La questione portiere?

"Sirigu dovrebbe fare l'uomo spogliatoio. Oggi in Italia ci sono dei portieri di un livello infimo. Sul gol dell'Empoli, a parte che qualcuno deve dire ad Amrabat di smettere di gestire palla così dietro, voglio dire una cosa: se volete i campi bagnati allora mettete i tacchetti giusti. Scivolano tutti...".

Terracciano?

"Si vede che i difensori con lui in porta sono più tranquilli. Con Gollini non era così. Un'incertezza ogni tanto capita ma bisogna dargli fiducia".