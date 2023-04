PELLICANO' A RFV, Mandragora può valere la Nazionale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

A trentatré anni dalla semifinale di ritorno col Werder Brema, Pino Pellicanò è tornato a parlare di quella squadra che si qualificò per la finale di Coppa Uefa, poi persa contro la Juventus. Ecco le parole dell'ex portiere della Fiorentina a Radio FirenzeViola : "Ho grandi ricordi, poi la finale sappiamo tutti come è andata. La partita d'andata a Torino è stata vergognosa, il ritorno poi fu giocato ad Avellino che era un covo di juventini. Ho brutti ricordi di quella doppia sfida, quella coppa mi è rimasta sempre nello stomaco ma la cavalcata europea fu sensazionale. Tra l'altro posso dire che non ho mai ricevuto la medaglia d'argento per quella competizione".

Pellicanò ha anche parlato della gara di stasera tra Fiorentina e Atalanta: "Io anche stasera, al di là della partita europea di giovedì, punterei su Cabral". E sugli altri singoli: "Mandragora se riesce a rimanere continuo è da Nazionale. Oggi, visto che mancherà ancora Amrabat, dovrà fare la differenza".