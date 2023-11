PASQUAL A RFV, Domani in campo per regalare un sorriso

FirenzeViola.it

Manuel Pasqual a Radio FirenzeViola

Manuel Pasqual sarà tra i protagonisti, domani sera, della partita di beneficenza al Castellani (con differita tv su Italia 1 domenica) "Metti il cuore in campo" tra la Nazionale Cantanti e il Movimento Shalom per aiutare la Toscana alluvionata, che lui stesso ha già aiutato, stivali di gomma e pala in mano, andando ad aiutare i cittadini di Campi a liberare il paese dal fango. Queste le sue parole a Radio FirenzeViola: "In questi giorni tantissima gente è andata ad aiutare le persone che sono in difficoltà e hanno perso tutto, come hanno fatto ad esempio i tifosi del Bologna che hanno dimostrato che la solidarietà non ha colori. Anche a Firenze c'è stato un assalto per aiutare, sembrava quando iniziano i saldi in centro, perché vi assicuro che vedere quella situazione è stato da brividi.

Ma è ora che questa gente non va abbandonata e ben vengano quelle iniziative come la partita di domani al Castellani perché rimossi i detriti e il fango queste persone hanno perso tutto e devono ripartire. Domani andremo in campo per regalare un sorriso ai compagni ma anche a chi ci guarda. Certo poi si va sempre in campo per vincere ma nelle partite di beneficenza conta l'aiuto che viene dato".