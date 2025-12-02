Partono le dirette di Radio Firenzeviola: il palinsesto di oggi

Ricomincia il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Si parte alle 07:00 con Andrea Giannattasio che si occuperà della rassegna stampa con “Buongiorno Firenze” per due ore. Alle 09:00 arriverà "C'è Polemica" con Dario Baldi che vi terrà compagnia fino alle 10:00. Spazio poi a due ore di "Chi si Compra" con Fabio Ferri e Pietro Lazzerini. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Luca Calamai e Tommaso Loreto. Dalle 16:00 inizia un'ora in compagnia di Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi per "I Tempi Supplementari". Dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi e Costantino Nicoletti con "Garrisca al Vento". Chiuderà poi il palinsesto "Calciopiù on air" in diretta fino alle 20.45.

Per ascoltarci CLICCA QUI!