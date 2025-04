RFV Paolo Bertolucci: "Questo Milan è alle briciole. Kean? Che topica della Juve!"

vedi letture

Paolo Bertolucci, ex tennista e commentatore per Sky Sport, si è così espresso a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" sul Milan, di cui è grande tifoso: "La stagione personalmente l'ho 'chiusa' molto presto... durante un Lazio-Milan, quando c'è stato un ammutinamento. Lì ho capito che non c'era lo spogliatoio, tanta confusione e poche idee chiare. Vediamo se ci sarà una minima possibilità di riscatto ma siamo alle briciole".

Nutre poche speranze anche sulla Coppa Italia?

"L'Inter è nettamente più forte, non da adesso. Poi avendo visto le ultime uscite, a maggior ragione. Se noi superiamo i primi dieci minuti forse ne prendiamo due soli, ma abitualmente prendiamo un gol nei primissimi minuti e quindi la partita è già iniziata".

La Fiorentina, che affronterà il Milan sabato, ha riiniziato a sperare in un piazzamento in Champions...

"Giustamente. I viola secondo me hanno fatto l'opposto: hanno preso dei giocatori che sono riusciti a disputare una grande annata. Al di là di una piccola flessione mi sembra che la squadra si sia ripresa bene e che sia sopra le aspettative iniziali".

E poi c'è Kean che fa paura a tutte le avversarie.

"Eh beh, è un gran bel giocatore. Non conosco i motivi, ma a volte anche le grandi squadre prendono delle topiche clamorose, lasciano andare degli elementi che si rivelano di altissimo livello. E poi contano anche gli ambienti, in cui i calciatori vengono coccolati e in cui vengono utilizzati anche meglio".

Ascolta il podcast per l'intervista completa!