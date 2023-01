PAGLIARI A RFV, Amrabat con l'offerta giusta lo vendo

Intervistato in esclusiva da Radio FirenzeViola, il noto procuratore Silvio Pagliari e fratello di Dino (ex viola) ha parlato dei temi di casa Fiorentina: "Bonaventura è una garanzia, un ragazzo straordinario e un giocatore fortissimo. Sta facendo bene anche in fase realizzativa. Conoscendo Pradè lui vorrà prendere qualcuno per giugno durante questo mercato di riparazione, un colpo che anticipi quello che serve a luglio in poche parole. Servirà tempo prima di vedere grandi partite, stare fermi per due mesi durante il campionato non è semplice. Amrabat? Sono sempre per vendere bene i giocatori quando arrivano le offerte giuste, in Europa ci sono molti giocatori buoni. L'anno scorso per Vlahovic avrei detto di aspettare, mentre sul marocchino non posso dire lo stesso. Nico Gonzalez mi è sempre piaciuto ma deve migliorare sotto porta per diventare un giocatore importante, deve fare più gol insomma. Portieri? Cerofolini è un buon giocatore con ottime prospettive e io sono sempre per dare spazio ai giovani. La Fiorentina non ha problemi in quel ruolo. Bianco giocatore fortissimo e si fosse chiamato Biancoc lo avrebbero voluto tutti".