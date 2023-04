PAGANIN A RFV, Viola, oggi rischio calo di tensione

FirenzeViola.it

Massimo Paganin è intervenuto questa mattina a Radio FirenzeViola, durante la trasmissione Viola Amore mio: "Il margine di stasera è ampio e ci può stare un calo di tensione. La Fiorentina sta facendo molto bene da dopo la partita contro il Braga. È cambiata la consapevolezza della squadra. La partita di stasera è importante ma ci stanno dei cali di tensione, l'importante è entrare in campo concentrati, poi andando più avanti durante la partita ci sta che i giocatori possano abbassare la guardia".

Cosa le ha colpito della Fiorentina negli ultimi mesi?

"È cresciuto tantissimo Gonzalez, così come la squadra. Anche Cabral è cresciuto, sono migliorati tutti, poi con le vittorie, aumenta anche la sicurezza nelle giocate. Italiano ha dei giocatori con caratteristiche che si sposano sia con il 433 si con il 4231. Preformano tutti bene, non solo chi gioca ma anche chi entra, questo dice tanto sull'ambiente".

Jovic ancora non è pienamente dentro in questa squadra, stasera può essere l'occasione per vederlo?

"Dipende da lui, le opportunità gli vengono date. Non c'è fortuna, l'opportuna va in combinazione con la preparazione. La competizione è con Cabral e in questa maniera sale il livello medio e la qualità dei singolo. Potrebbe essere la sua serata se parte dal primo minuto o se entra. La partita non va sottovalutata e penso che Italiano lo abbia capito. Sembra sia maturato anche nel decidere chi mandare in campo, il turnover non deve essere obbligatorio, bisogna meritarselo di giocare. Cambiare dieci giocatori non è facile, bisogna metterli in un sistema che funziona".

Nizza e Basilea, uno dei prossimi avversari. Vede il Nizza più pericoloso rispetto al Basilea?

"Cambia poco, penso siano gli altri che si devono preoccupare della Fiorentina. La viola è attrezzata per affrontare questa competizione. Se vuoi arrivare in fondo devi passare anche per alcuni ostacoli difficili, ma ripeto, si devono preoccupare le altre della Fiorentina. Penso che il Basilea possa essere leggermente meglio rispetto al Nizza, ma cambia poco. È aumentata la consapevolezza e adesso ti giochi le partite che sogni quando inizi a giocare a calcio. Da adesso va preso una partita alla volta e non mettere da parte nemmeno il campionato".

Meglio UECL o la Coppa Italia?

"Io non ho dubbi, la competizione europea da più soddisfazioni, rimane nel palmares europeo. Però quando arrivi in fondo devi provare a vincerle entrambe e la Fiorentina ha l'organico per farlo. In Coppa Italia è quasi in finale e li è partita secca, la squadra di Italiano ha dimostrato di potersela giocare con tutti. In Conference bisognerà vedere anche le prossime due partite oltre a quella di stasera".

Ha concluso dicendo.

"Arrivare in finale e vincerla alza sicuramente il livello. Puoi andare a scegliere i giocatori che vengono da te. Per questo è importante arrivare in finale. Ci sono dei momenti in cui una società non può scegliere ma se vinci una coppa puoi farlo, e i giocatori devono dimostrare di saper stare in una rosa vincente".