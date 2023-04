P. MARINO A RFV, Viola? Risultati non arrivano per caso

FirenzeViola.it

Il tecnico di grande esperienza Pasquale Marino è intervenuto a "Dodicesimo Uomo" su Radio Firenzeviola per parlare, tra le altre cose, dell'attualità viola. Ecco cosa ha detto della sfida di domani tra Fiorentina e Spezia: "E' un momento in cui lo Spezia ha diversi infortunati e questo dà speranza alle squadre che lottano per la savezza dietro, soprattutto al Verona. Incontrare la Fiorentina in questo periodo per loro non è semplice, perché è in perfetta forma ed ha trovato i giusti equilibri. Con Lazio e Sassuolo sarebbe in testa considerando le ultime cinque partite".

Come ha fatto Italiano a dare la svolta? "Ha affrontato squadre forti facendo prestazioni importanti, ha trovato il sistema di gioco con i due mediani che schermano; trovando equilibri ed entusiasmo dei risultati sono due elementi che fanno girare tutti. Ma i risultati non arrivano mai per caso ma sono frutto di un lavoro".