ORRICO A RFV, Kean non lo capisco. Italiano ora è un top

L'ex allenatore Corrado Orrico è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola Amore Mio". Queste le sue parole.

Cosa ne pensa di Italiano e della sua evoluzione?

"Tutto quello che stava già facendo di buono è stato migliorato, ha sistemato la fase difensiva ed ora è un allenatore di primissimo livello. Prima aveva frainteso il giocare bene con lo stare nella metà campo avversaria, ora ha scoperto la fase preventiva nella fase difensiva. Ha dovuto sbattere la testa sui soliti errori per imparare, come quando a centrocampo non difendeva nessuno e la difesa rimaneva sempre alta".

Cosa ne pensa di Kean?

"E' un giocatore che non ho mai capito, io stimo Allegri ma non ho mai capito perché spesso ha puntato su di lui, è un calciatore che sembra che abbia un carattere bizzoso e non segna comunque molto per essere un centravanti. Per comprare un altro attaccante prima la Fiorentina dovrebbe vendere Nzola, ma penso che non sia ricercato da nessuna squadra. L'unico neo di Italiano è questa fissazione con il far giocare Nzola, non lo capisco".

Cosa ne pensa del percorso della Fiorentina in questo campionato?

"Darei un bel voto alla squadra e alla società per il lavoro svolto fin qui, tralasciando il discorso delle punte che non stanno segnando e che in due anni ne sono stati comprati quattro senza trovare quello giusto".