ORRICO A RFV, Jovic sembra ci faccia un favore

Corrado Orrico, ex allenatore tra le altre di Inter e Lucchese, ha parlato così a Radio FirenzeViola del rendimento dell'attaccante viola Luka Jovic: "Jovic gioca con una sufficienza intollerabile. Quando prendi un giocatore da rilanciare non è mai facile, serve carattere di ferro per ritrovare la strada. Spesso questi attaccanti raggiungono il picco e poi vanno via via sempre regredendo. Meglio un giovane con qualche difetto ma con grandi prospettive perché almeno mette l'anima e i miglioramenti sono più semplici. Quando gioca polemizza sempre con i compagni o con il pubblico addirittura. Sembra che ci faccia un favore a scendere in campo. Io non lo lascerei giocare per un mese almeno capisce che non è tollerabile una mancanza di impegno. Una squadra come la Fiorentina non può avere un giocatore che mentalmente è fuori dal gruppo. La Fiorentina ha preso due attaccanti, Jovic e Cabral, e li ha sbagliati tutti e due. Belotti? Parliamo di una punta che può avere un buon rendimento e sa cosa fare quando scende in campo. Sarebbe un passo avanti avere un giocatore come lui. Meglio che giocare in dieci, ovvero con Jovic in campo, preferisco mettere Nico Gonzalez punta. Colombo del Lecce? Quasi tutte le squadre della Serie A hanno centravanti migliori di quelli viola, quindi magari ci fosse lui a Firenze. L'acquisto di Brekalo mi piace ma non risolve il problema della Fiorentina. Giocare contro il Torino è spesso noioso, è come andare dal dentista".