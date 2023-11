ORRICO A RFV, Come prima punta proverei Nico

FirenzeViola.it

Corrado Orrico a Radio FirenzeViola

Il giorno dopo Fiorentina-Bologna, Corrado Orrico ha commentato ai microfoni di Radio FirenzeViola il successo della squadra di Vincenzo Italiano ed il momento che stanno vivendo alcuni suoi protagonisti : "Per la maglia di centravanti per me non c'è gara tra Nzola e Beltran. Tra i due metterei Beltran davanti, l'argentino ha colpi da grande attaccante. Altrimenti vedrei come bene come prima punta l'altro argentino, Nico Gonzalez. Anzi, vedo più pronto Nico di Beltran, il nuovo attaccante ancora non mi sembra all'altezza. In questi due anni si son cambiati quattro attaccanti ma la storia è sempre quella. Nzola? Non so come potrebbe essere recuperato. L'aspetto più negativo che noto è la sua staticità: mi pare spesso troppo fermo, ha sempre l'uomo attaccato. Per questo gli farei fare allenamenti supplementari sui movimenti senza palla. Facciamolo lavorare di più anche fisicamente, magari con un carico di lavoro aggiuntivo ora per averlo al meglio a gennaio.

Sull'atteggiamento avuto ieri dalla Fiorentina l'ho vista più pronta a difendere, ha fatto una partita alla "Allegri". La Fiorentina si è dimostrata una squadra forte, con valori netti ma capace anche di giocare per il risultato. Italiano è stato furbo per la prima volta, mi è piaciuta molto la sua fase difensiva. Il Bologna mi è piaciuto, secondo me è una delle squadre che gioca meglio in Italia, ma



E sull'esplosione di Giacomo Bonaventura: "Per me è uno dei misteri del calcio; è stato sempre un bel giocatorino, anche ai tempi del Milan, adesso però è sbocciato, è di un altro livello. Basti guardare il capolavoro che ha fatto ieri. Un gol da grande poeta come Joseph Richter".