ORLANDO A RFV, Nico sta crescendo. E su Belotti...

Massimo Orlando a Radio FirenzeViola

L'ex viola Massimo Orlando ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Palla al centro', cominciando nell'analisi del prossimo avversario di Conference, il Viktoria Plzen: "Le squadre ceche sono sempre molto fisiche ma hanno solo quello, se la Fiorentina va con la testa giusta è più forte. Poi è sempre un quarto di finale ma la squadra l'ho vista bene, anche a Torino dove nel secondo tempo ha fatto una buona partita. Il che mi dà buona tranquillità dal punto di vista fisico: il Plzen l'ho visto giocare, ha una grande difesa ma veramente poco altro".

Nico dovrebbe fare la differenza in partite del genere...

"Credo che in questo finale di stagione lo stiamo ritrovando. Poi vorremmo tutti sempre di più ma secondo me siamo sulla strada giusta".

Capitolo attaccante: ci eravamo illusi con Belotti?

"Credo che dobbiamo accettare i suoi limiti, ma lotta e pressa sempre, questo deve favorire gli altri giocatori della Fiorentina. Quando un attaccante non segna non è mai contento, è lui il primo a saperlo ma è un ragazzo intelligente e a volte è stato un po' sfortunato. In più gioca un po' lontano dalla porta. Non lo valuterei per la partita contro la Juventus e nelle altre partite ha fatto il suo. Se poi dobbiamo pensare che sia il prossimo attaccante della Fiorentina dico no, ci vuole altro. Ma in questa squadra non è lui il problema".

