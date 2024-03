ORLANDO A RFV, Il dopo Italiano? Un giovane ma è dura

FirenzeViola.it

Massimo Orlando a Radio FirenzeViola

Massimo Orlando è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al vento" per dire la sua sull'allenatore del futuro: "E' importante conoscere il calcio ma poi devi saper gestire 25 teste diverse e ti deve aiutare un direttore sportivo che abbia un colloquio costante ed a mio avviso queste cose sono mancate a Vincenzo Italiano. Firenze è una piazza complicata e sono curioso di vedere il dopo Italiano e tanti si accorgeranno che va via un grande allenatore perché con lui siamo tornati a certi livello e la squadra lotta per qualcosa di importante e certi risultati non arrivano a caso. Non sarà un grande comunicatore e magari può sembrare anticpatico ma sul campo ha lavorato bene. Chiunque verrà dopo di lui sarà un giovane ma incontrerà un sacco di difficoltà perché la gente si aspetta i risultati".

Perché tante critiche? Magari è una questione di pelle e non è l'allenatore che nelle interviste piace perché a volte si inventa 30 tiri in porta ecc e dunque non è scattato quell'amore che è scattato per Terim o Malesani. Però va via un allenatore che sta facendo giocare bene la squadra come non accadeva da anni e soprattutto se la può giocare con tutti. Il sorteggio ci ha sorriso ma c'è la possibilità di arrivare in finale di Conference ma non è così semplice e scontato arrivarci. Con questa rosa qui non credo molti possano fare meglio".

Si può scegliere la competizione? "Nel calcio moderno sì, non tanto il giocatore perché lui gioca comunque, ma l'allenatore deve essere bravo a ruotare i giocatori. La Fiorentina non aveva la coperta così lunga per competere e andare avanti su tre manifestazioni perciò è difficile e fossi in lui andrei forte sulle Coppe".