ORLANDO A RFV, Gonzalez? Bravi club e giocatore, bel segno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Massimo Orlando ha parlato a "Palla al centro" su Radio Firenzeviola. Tra gli argomenti l'attacco e in particolare la permanenza di Gonzalez: "E' stato bravo il giocatore, e i tifosi devono essere felici di avere uno che rinuncia a qualche milione, e brava la società che ha dato un segnale. Se riteniamo che Gonzalez uno dei migliori e lui vuole restare vuol dire che crede nel progetto. Può essere la stella? Nella prima parte della scorsa stagione si vede che la Fiorentina non ha avuto Gonzalez che invece è stato strepitoso nell'ultima parte. Dicevo che Italiano inizialmente gli chiedeva troppo ma quando ha fatto più il suo ruolo è stato importante, è forte di testa, calcia bene...".

Nzola e Beltran insieme? "Il calcio è in continua evoluzione. Anche se Italiano è sempre rimasto fedele al suo credo 4-3-3, se vede che Beltran può agire dietro alle punte magari cambia, se poi sarà più prolifico come centravanti lo farà giocare centravanti. Quando l'anno scorso è passato al 4-2-3-1 significa che ha capito che i giocatori vanno sfruttati per le sue caratteristiche".

Amrabat? "Se il Manchester l'avesse voluto l'avrebbe preso ma spero tutto rientri perché è un giocatore importante. Se va via spero che la società abbia una soluzione in quel ruolo però perché Castrovilli non si sa quando rientra. Io spero Amrabat rimanga e che in due settimane le cose nello spogliatoio si sistemino".