ORLANDO A RFV, Col Lech non sarà una passeggiata

Massimo Orlando, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola:"Penso che la Fiorentina in Conference possa arrivare fino in fondo; il Lech Poznan ha dei grandi numeri in campionato come in coppa, ha anche fatto fuori il Villareal, il tifo a Poznan è pazzesco e lo vedrete, inoltre è una squadra molto veloce e fisica, nonostante ciò penso che la Fiorentina sia tecnicamente più forte. Questa sarà una partita diversa dalle altre giocate fin'ora in Conference dai Viola".



Con quali esterni partirà fin da subito Italiano?

"Secondo me Italiano partirà fin dall'inizio con Saponara come uno dei due esterni, che gli può garantire un maggior equilibrio per quello che è il gioco che vuole l'allenatore. Sottil è un buon giocatore ma ancora certe qualità non rientrano nel suo bagaglio tecnico, si vede che è un po' indietro rispetto a Brekalo che è entrato in grande forma nel gioco della Fiorentina e che è un esterno che ha grandi doti, e vanta una buona esperienza a livello internazionale. Sottil è un ragazzo che ha bisogno di essere seguito e tutelato, però bisogna dire che in Italia trovare giocatori con doti tecniche come le sue oggi è difficile".



Com'è stato giocare con Carlos Dunga?

"Giocare con Carlos Dunga è stata un'esperienza unica, era capace di mettere il pallone dove voleva; appunto mi diceva sempre di stare davanti a lui così che ogni pallone sarebbe stato in grado di servirmelo nel modo migliore".



Secondo te è meglio Barak o Bonaventura?

"Se Bonaventura dà la garanzia all'allenatore, è capace di giocare sempre lui al posto di Barak, anche solo per le qualità tecniche, la classe e l'esperienza che lo contraddistingue. Bisogna riconoscere alla società della Fiorentina che ha dato molta qualità alla rosa, contando che 14/15 giocatori di livello questa squadra li ha".