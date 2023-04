ORLANDO A RFV, Castrovilli da gestire e da blindare subito

FirenzeViola.it

L'ex viola Massimo Orlando ha parlato di Fiorentina a "Palla al centro" su Radio Firenzeviola: partendo "E' bene dosare l'impiego di Castrovilli perché chi viene da un lungo infortunio deve essere gestito e lui a Milano ha fatto una grande partita a Milano. Contratto? Non si possono lasciare via giocatori così forti e bisogna non dargli il coltello dalla parte del manico.Sono sicuro che il giocatore firmerebbe ora. Perché già qualche altro club vedendo che sta di nuovo bene sarà alla finestra e avrà chiamato l'agente. Da agente serio prima parlerà con la Fiorentina però il club viola non tentenni troppo".

Fiducia a Quarta? "Se Quarta dà la disponibilità sta bene, poi la squadra gira e sta bene ed anche in queste situazioni può funzionare chiunque giochi. Se c'è una partita importante però bisogna mettere in campo i migliori".

Come mai gioca sempre Ikoné? Per il gioco di Italiano è più importante quello che fai che il gol. Lui non farà mai 10 gol perché davanti alla porta non è freddo. Ma quando salta l'uomo, si allarga e crea spazio per l'inserimento di Doò o altri è uno importante per il gioco".

Va temuto Benassi? "Non è stato fortunato. A Firenze ha fatto anche bene, ha tempi di inserimento, sente la porta, è un professionista serio e quando una società ti manda via qualche sassolino ce l'avrà da togliersi".

Atteggiamento viola? "Bisogna avere cautela perché a Milano ho rivisto quella voglia di giocare alto e stare uno contro uno, ma contro la Cremonese bisogna stare attenti perché loro sanno di essere inferiori e ti aspetteranno"

Juve o Inter in finale? "Arrivarci nella partita secca te la devi giocare con tutti anche se loro hanno dei campioni in squadra che possono fare la differenza. Il problema c'era prima quando non riuscivi ad ingranare. Ma io preferisco l'Inter perché la Juventus con noi è riuscita spesso a sfangarla e a fine maggio avrà recuperato tutti i suoi campioni"