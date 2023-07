ORLANDO A RFV, Arthur un mix tra Pizarro e Lobotka

FirenzeViola.it

Massimo Orlando a Radio Firenze Viola

L'ex giocatore della Fiorentina, Massimo Orlando, ha commentato le voci di calciomercato in casa Fiorentina durante la trasmissione "Palla al centro" di Radio Firenzeviola. Ecco le sue parole: "Io sarei per Cabral, ma Italiano ha dato un'investitura su Jovic, lui ci crede. Il brasiliano ha più mercato".

Cosa ne pensa di Arthur?

"Mi piace tanto, veramente. Sulla condizione fisica non posso garantire ma se la Fiorentina l'ha preso avrà fatto le valutazioni del caso. Mi ricorda Pizarro, un po' meno bravo nel dribbling, e poi Lobotka. Le caratteristiche sono quelle. Alla Juventus gli ho visto fare cose da giocatore vero, ma Allegri non ama questi tipi di giocatori. Il ragazzo è arrivato nel posto giusto al momento giusto".

In che ruolo lo vedrebbe bene?

"Credo che Italiano tornerà a 3 a centrocampo, o quantomeno a riproporlo di più. Il 4-2-3-1 è sempre stato molto flessibile, a volte si trasformava. Arthur è un vertice basso davanti alla difesa, può giocare tanti palloni. Con un altro allenatore sarebbe stato una soluzione sbagliata, ma con Italiano sarà una rivelazione. Se la Fiorentina dovesse fare altri tre begli acquisti può arrivare tra le prime 5: serve un attaccante, un difensore e insisto sul portiere".

Chi le piacerebbe in questi tre ruoli?

"Il mercato è ancora lungo, non saprei. Amrabat può andare via e porterà un sacco di soldi da investire. Ho molta fiducia nella società".

Su Castrovilli: "Ha talento, gli va rinnovato il contratto, ma anche lui forse dovrebbe abbassare le pretese. Quando vieni da un'annata stupenda e due difficili non puoi chiedere troppo. Fossi in lui non andrei a stuzzicare la società, il suo contratto è già abbastanza oneroso. In ogni caso e arrivasse un'offerta la Fiorentina la considererebbe, non credo sia più al centro del progetto. Forse non è un numero 10, l'8 gli sta meglio come numero".

Conclude: "La squadra per me farà ancora meglio, sarà una Fiorentina arrembante e Parisi e Dodò sono grandi terzini. Se c'è da fare uno sforzo per l'attaccante però credo vada fatto".