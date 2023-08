ONOFRI A RFV, Viola, Beltran e Nzola gli acquisti giusti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il tecnico Claudio Onofri, ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di “Palla al Centro”, ha parlato così di Fiorentina: “Italiano è uno che non si affida solo alle caratteristiche dei giocatori, ma gli espone lo spartito da seguire. Nzola lo conosce molto bene, ma nell’andare avanti, se lui e Beltran devono giocare insieme, ci sarà da cambiare modulo. Magari Italiano dentro di sé vede un cambiamento, Nzola mi dicono sia migliorato molto a livello caratteriale, mentre Beltran è diverso: questo è un attaccante agile e piccolino. La Fiorentina con lui ha fatto un bell’acquisto, come il Genoa con Retegui”.

Prosegue: “Il campionato argentino non è l’ultimo arrivato. In prospettiva la Fiorentina ha fatto due acquisti importanti, Nzola e Beltran possono migliorare quella fase offensiva tanto criticata l’anno scorso. Sono anche due attaccanti che possono giocare insieme, ma in quel caso Italiano dovrà cambiare modulo”.