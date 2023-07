ONOFRI A RFV, Terrei Castrovilli, Beltran ok per Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Intervenuto per parlare di Lucas Beltran, attaccante classe 2001 del River Plate finito nel mirino della Fiorentina, Claudio Onofri ha tracciato il profilo dell'argentino. Ecco le sue dichiarazioni a Radio FirenzeViola: "Non è il classico centravanti d'area di rigore, si muove molto bene anche fuori area. L'ho visto diverse volte al River ed onestamente qualche soldino ce lo punterei su di lui. Penso sia adatto al gioco di Italiano. In questo momento non è un campione, ma ha grossi margini di miglioramento ed ha già vinto col River Plate. Faccio fatica a fare un paragone tra lui ed un attaccante del passato: ripeto, non è il centravanti boa, è uno che si muove molto ed ha capacità anche di distribuzione dell'azione".

Come vede Arthur a Firenze?

"Dipende molto dalla composizione del centrocampo. Bisogna capire chi avrà accanto. Io ad esempio lo avrei visto bene con Amrabat. Arthur è più regista del marocchino. Certo che comunque Amrabat ha un peso importante nella squadra e non sarà facile da sostituire".



E sulle altre operazioni a centrocampo?

"Castrovilli non lo darei mai via. Lui mi ha scaldato il cuore sin dall'inizio, dall'anno a Cremona. L'ipotetico scambio con Demme non mi convince".