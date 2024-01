ONOFRI A RFV, Dia sarebbe un cambio vantaggioso

FirenzeViola.it

Claudio Onofri a Radio FirenzeViola

Claudio Onofri è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Viola Amore mio" per parlare di Fiorentina a partire da Italiano: "Tutti quelli che sono in panchina si sentono coinvolti. Italiano disegna uno spartito che tutti, panchina compresa, sanno interpretare. Anche io non mi limitavo a confrontarmi con gli avversari ma spiegavo il nostro atteggiamento quindi mi piace questo tipo di allenatore. Io ho smesso di allenare ma la stesura di intendere calcio da parte di Italiano a me piace molto".

"I numeri alla lavagna sono quasi indecifrabili perché vincono tutte le squadre, perché poi ci sono i movimenti in campo. Ma c'è una memorizzazione di quello che devi fare attraverso i movimenti e questo è importante""Per quanto ho visto Nzola ritenuto avesse un valore accresciuto dallo Spezia stesso e non credevo un crack. Dia sta facendo bene, potrebbe esserci una sua crescita individuale in questo scambio. Dia aveva fatto molto bene anche nella serie A francese e questo step per la Fiorentina potrebbe essere vantaggioso per la Fiorentina Ormai Nzola era diventato la riserva di Beltran".