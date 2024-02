OLIVEIRA A RFV, A questa squadra manca un leader

FirenzeViola.it

Luis Oliveira a Radio FirenzeViola

Su Radio FirenzeViola spazio Luis Oliveira. L'ex attaccante della Fiorentina ha analizzato così il momento dei viola: "Polemiche in città? Penso sia tutto normale, perdere una partita così come a Lecce suscita rabbia nella gente. Col Lecce potevano essere tre punti meritati e invece è successo quello che è successo. Era una gara fondamentale anche per la lotta in Champions League. Credo che sia mancato un leader in campo a questa Fiorentina. E poi ovviamente un po' di tranquillità".

Poi c'è un problema in questa squadra, ovvero l'approccio alle partite che spesso, come nel primo tempo di Lecce, pare sbagliato.

"Anche questo è un tema importante. Se uno si gioca il quarto posto deve entrare in campo con la voglia di mangiare l'avversario e questo non si vede spesso. Anche in questo vedo la mancanza di un leader".

"Quarantacinque minuti non sono sufficienti per valutare il suo stato di forma. Di certo è un giocatore importante, ancora nel giro della Nazionale. Lo vedo bene anche in coppia con Beltran, possono essere un duo complementare".

