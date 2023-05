NUNO A RFV, Cabral l'uomo della finale. La Coppa...

FirenzeViola.it

Nuno Gomes a Radio Firenze Viola

Nuno Gomes, attaccante che ha regalato l'ultima Coppa Italia alla Fiorentina con un gol nella gara di ritorno contro il Parma nel 2001, ha rilasciato un'intervista esclusiva per Radio FirenzeViola in vista della finale di questa sera contro l'Inter: "La Fiorentina non vince da molto però è una finale e la Fiorentina ha una squadra che ci permette di sognare la vittoria. So che l'Inter è la favorita, però è una finale e i viola hanno bei giocatori che possono decidere la gara in nostro favore".

Cosa ti ricordi di quella vittoria?

"Certo che la ricordo bene, è stato un traguardo molto importante per la Fiorentina e per il club. Eravamo in vantaggio dopo l'andata, ma il Parma ha pareggiato e quindi nella ripresa ho segnato il gol del pareggio e della vittoria. E' stata una grande emozione, la città è esplosa di gioia e abbiamo festeggiato tutta la notte. Spero che la FIorentina possa alzare di nuovo questo trofeo, oltre alla Conference".

Quel gol è stato uno dei più importanti della tua carriera?

"Sì senza dubbio, ho vissuto delle emozioni molto forti. Un gol che ci ha permesso di vincere il trofeo e che mi ha permesso di entrare nella storia del club, ho lasciato il segno nella storia viola. "

Chi potrebbe essere il Nuno di stasera?

"La Fiorentina ha dei bei giocatori, ma se devo puntare su qualcuno punto su Cabral. È uno che anche nelle partite importanti della Conference ha segnato tanto. Poi c'è Nico che può segnare, sono loro due che possono segnare. Ma anche Bonaventura e Castrovilli che sono giocatori che possono arrivare in porta e segnare".

La squadra e l'impianto di gioco sono l'arma in più?

"Sì, è vero. La Fiorentina ha una squadra dove si riconosce il lavoro dell'allenatore. Sono organizzati e possono sorprendere l'Inter in questo senso. L'Inter è una squadra ricchissima e dunque è la favorita, ma nel calcio non è sempre così, soprattutto in una finale".

C'è un giocatore particolare che ti piace di questa Fiorentina?

"A me piace molto Amrabat. Non ha giocato contro il Torino e in campionato è stato a riposo ma ha fatto un Mondiale pazzesco, ha molta grinta e passione. Ha lo spirito dei viola e dei tifosi fiorentini".

E i tifosi?

"Sicuramente saranno in tanti allo stadio e anche loro saranno un giocatore in più. Buona fortuna a tutti i tifosi, credeteci fino alla fine. In bocca al lupo alla Fiorentina"