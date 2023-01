NICOLODI A RFV, Brekalo un'incognita anche fisica

Josip Brekalo è il nome caldo del mercato in casa Fiorentina: per parlare dell'esterno croato, che oltre ad un presente da comprimario al Wolfsburg vanta comunque un passato importante in Germania, la redazione di Radio FirenzeViola ha contattato Pietro Nicolodi, giornalista di Skysport e grande esperto di calcio tedesco: "Di Brekalo abbiamo visto veramente poco in questa prima parte di stagione. Ha giocato sei partite, quasi mai intere, segnando solo in Coppa di Germania contro dei dilettanti. Lo scarso utilizzo gli è costato anche il mondiale. Difficile capire cosa sia successo con il mister Niko Kovac che tra l'altro è croato come lui.

I numeri che girano intorno all'affare sono ottimi per la Fiorentina. In caso di acquisto della Fiorentina c'è da dire che le condizioni fisiche non saranno straordinarie vista l'enorme pausa del campionato tedesco ed il poco utilizzo. Il suo problema, anche al Torino, è stata la continuità, anche se in Italia ha fatto 7 gol. Ci sono stati dei momenti della sua carriera in cui sembrava un crack. Se può essere il sostituto di Nico Gonzalez? Sono giocatori un po' diversi, Nico è più punta e più incisivo davanti".

E su Jovic, che dopo i fasti di Francoforte sta stentando anche a Firenze, Nicolodi ha detto: "Quando è ritornato all'Eintracht aveva ricominciato benino, poi si è perso pure a Francoforte. L'esperienza col Real ha rotto qualcosa dentro di lui".