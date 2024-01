MUTTI A RFV, Supercoppa senza valore. Sui rigori...

FirenzeViola.it

L'ex allenatore di Atalanta e Messina tra le altre, Bortolo Mutti è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Weekend" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue parole a partire dalle scelte di Vincenzo Italiano riguardo ai rigori: "In un contesto di squadra come la Fiorentina ci deve essere una gerarchia. Non si può improvvisare. Italiano ci dovrà lavorare perché è un peccato non sfruttare queste occasioni. Da allenatore ho sempre avuto in base alle situazioni rigoristi designati. Per me era una consuetudine e penso sia usuale in tutte le squadre. La gerarchia ripeto deve essere una scelta definita prima della partita. Non ci può essere casualità, ci deve essere una situazione definita"

Un giudizio sulla Supercoppa in Arabia?

"Per questi trofei non hanno valore. Contano il campionato e le coppe europee. Faccio fatica a vederle queste competizioni. Le società non fanno niente per ridurre gli impegni dei loro calciatori e vanno a ricercare un business. La Supercoppa dovrebbe essere una festa fatta in Italia. Secondo me non sono trofei che fanno storia, i titoli sono altri. Queste sono partite secche".

Sul mercato

"La Fiorentina in avanti fa fatica però in giro non c'è granché. I viola hanno un buon gioco e un ottimo allenatore, ma bisogna lavorare. Al momento non vedo punte che possano veramente fare la differenza".

