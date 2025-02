RFV Mpasinkatu difende Palladino: "Può essere in confusione ma in campo i giocatori devono dare di più"

vedi letture

Malu Mpasinkatu, dirigente sportivo e opinionista di Radio FirenzeViola è intervenuto durante "Palla al centro" per parlare del momento della Fiorentina a partire dalle scelte di Raffaele Palladino: "Lui in confusione? nì. Se noi guardiamo i risultati quando ci sono tre partite positive tutto va bene, quando ne hai tre negativi va tutto male, invece bisognerebbe trovare una linea di equilibrio. Certo ci sono state situazioni in cui la squadra con il potenziale della squadra deve vincere, come a Verona".

Come spieghi i pochi tiri in porta e la confusione evidenziata con il Como nei ruoli? "In questo momento gli stessi giocatori devono dargli qualche certezza in più perché gli è stata data l'opportunità, l'allenatore può avere un po' di confusione ma sono i giocatori ad andare in campo e trovare qualcosa in più. Quando qualcosa non gira non riesci ad andare avanti e se qualcosa si inceppa, è questo che non va bene. La squadra deve essere più matura e costante. Certe partite le devi vincere anche in maniera sporca".

Il vice Kean? "Io lo avrei preso, perché devi avere uno dalla morfologia diversa dal tuo titolare per sostituirlo al momento necessario. Come poteva essere Fullgruk. E forse tre giocatori offensivi non li avrei dati via tutti insieme".

Mistero Zaniolo? "Ho in mente uno Zaniolo che prende palla e prova a fare lo strappo ma ora i difensori lo recuperano, gli auguro di ritrovare brillantezza. Se fai una giocata la devi fare in maniera diversa perché gli anni passano e gli infortuni sono cicatrici che si porta dietro. Il gol lo puoi fare anche in modo diverso, con meno strappi perché sono fini a se stessi e non aiutano la squadra. Anche perché se dovesse andare male anche nella Fiorentina..."

ASCOLTA L'INTERVISTA COMPLETA DAL PODCAST