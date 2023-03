MPASINKATU A RFV, Sivasspor ha esperienza: occhio

Il dirigente Malù Mpasinkatu ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, mettendo in guardia: "La partita contro il Sivasspor va affrontata con il massimo della concentrazione perché in Europa le partite sono sempre temibili. Il Sivasspor ha un ottimo attacco, soprattutto Gradel può essere pericoloso in contropiede. Ma anche a centrocampo c'è una vecchia conoscenza come Cofie. Cabral avrà un difensore roccioso davanti. Sono comunque una squadra che non va sottovalutata. Vengono da una sconfitta con Pirlo ma hanno giocato fino alla fine alla pari: anche questo risultato non tragga in inganno. Gli interpreti del Sivasspor hanno esperienza e hanno giocato questo tipo di impegni".

Ikoné?

"Se è in serata può mettere in difficoltà qualsiasi difesa e difensore, con il Milan l'ha dimostrato. Vedremo se Italiano lo schiererà anche domani da titolare o a partita in corso: si sta inserendo piano piano nella realtà di Firenze. Ha un potenziale importante e ha giocato a certi livelli".