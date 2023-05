MPASINKATU A RFV, Servirà concentrazione. Diouf...

Malu Mpasinkatu, dirigente sportivo, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola durante "Palla al centro" e ha commentato la sconfitta della Fiorentina contro il Basilea: "La Fiorentina se la può giocare al ritorno. Come dissi settimana scorsa, quando presentai il Basilea, loro si sono presentati al Franchi a testa alta. Non è andata come tutti noi italiani speravamo, però questa sconfitta mette nelle condizioni di andare in Svizzera con il coltello tra i denti e ribaltare il risultato".

Su Diouf: "Sta facendo bene, molte squadre in Inghilterra lo hanno adocchiato. Lui è di proprietà del Rennes, bottega cara. Lo conosco bene, è un bel giocatore. Sta avendo la vetrina europea che si merita. Ha fisico, tecnica e visione di gioco, poi i mancini hanno un quid in più".

Su Ndoye: "A Basilea certi giocatori vanno per giocare. E' una vetrina che li mette in condizioni di poter far bene senza stress, lì non c'è la pressione che c'è a Firenze. Poi c'è Amdouni che è bravo, ha segnato, impegna le difese".

Come deve affrontare il ritorno la Fiorentina?

"La Fiorentina deve giocare con la massima concentrazione, il risultato della vittoria è il medesimo: devono vincere giocando come sanno fare, anche con un solo gol di scarto per andare ai supplementari. Non devono lasciare campo agli attaccanti. Andare fuori ora farebbe male. Non ci sono più favoriti, anche nell'altra semifinale è tutto aperto".

Secondo lei è responsabile Terracciano sul primo gol?

"Cerco di essere clemente. Non si aspettava quel tiro ed è stato preso contro tempo. Il tiro è stato più preciso che forte. Terracciano poteva fare di più, ma non è una colpa netta. Non ha dato una grande spinta con le gambe, non ha dato l'idea di arrivarci. Bravo l'avversario, ma il portiere poteva essere più svelto".