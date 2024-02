MPASINKATU A RFV, Mercato e C. d'Africa: occhio a Franculino

Ascolta l'audio

Malù Mpasinkatu a Radio FirenzeViola

Malù Mpasinkatu, direttore sportivo ed esperto di mercato, è intervenuto nel corso di "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola: "Kouame stasera non giocherà perché è squalificato. Mi auguro che perdano perché giocano contro la mia nazionale. Ho un rapporto che mi lega alla mia terra che viene raddoppiato visto il mio passato come direttore sportivo della stessa nazionale. Penso che sia leggermente favorita la Costa d'Avorio ma è una squadra che sembrava già al campo santo e che poi si è rialzata in modo clamoroso".



Nzola si sarà pentito di non aver partecipato alla Coppa d'Africa?

"Secondo me no ha cambiato idea. Lui ha avuto dei dissidi con l'attuale ct, per questo ha deciso di non partire. Se l'attuale ct non verrà confermato, anche Nzola cambierà probabilmente idea. Però forse non avrebbe nemmeno partecipato alla Coppa da titolare, perché ci sono giocatori che sono anche più in forma di lui, a cominciare da Luvumbo. Ha fatto una scelta ponderata, buono per la Fiorentina visto che ha deciso di restare per dare una mano al club. L'errore di Lecce? Quando le cose vanno male, capita che vadano anche peggio come in questo caso".

Un nome per il mercato in arrivo dalla Coppa d'Africa?

"Penso che uno dei migliori talenti visti in questa competizione sia Franculino Dju del Midtjilland. Un altro penso che sia Benchimol, capoverdiano attualmente in prestito all'Estoril ma di proprietà del Benfica".



