MPASINKATU A RFV, Firenze piazza giusta per Samardzic

Malù Mpasinkatu a Radio Firenze Viola

Il direttore sportivo, Malù Mpasinkatu, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola spendendo qualche parola in vista del mercato di gennaio. Queste le sue dichiarazioni: “A centrocampo la Fiorentina sta facendo bene. I centrocampisti stanno offrendo delle buone prestazioni. Se dovesse servire a gara in corso un assetto più difensivo potrebbe optare anche per Quarta a centrocampo. Ma l’argentino sta facendo molto bene anche così, riesce a fare anche qualche gol quando si presenta in zona offensiva".

Su Traorè: “A gennaio devi prendere giocatori che conoscono il campionato italiano. Traorè lo conosce, è un buon giocatore. Se dovesse arrivare motivato ed orgoglioso di voler recuperare il tempo perduto potrebbe essere un ottimo acquisto”.

Su Grull: “È un'operazione che per qualità-prezzo si può fare. È in un momento importante della carriera e per lui sarebbe un altro passo importante”.

Su Beste: “È cresciuto nelle giovanili del Borussia Dortmund e adesso ha trovato la giusta maturità. Potrebbe essere una giusta opportunità venire a Firenze in questa fase della carriera, potrebbe crescere. Forse i costi sono un po’ più alti rispetto a Grull, forse intorno ai 13 milioni, ma se dovesse esserci l’opportunità sarebbe un bel colpo”.

Su Jonathan David e Samardzic: “Per il primo ci sono squadre che sono disposte a pagare molto di più rispetto ai gigliati per accaparrarselo, quindi è più complicato. Samardzic? Il fatto che sia rimasto a Udine mi ha un po’ confuso, sembrava già fatta con un’altra squadra. Secondo me a gennaio dovrebbe cambiare club e la Fiorentina potrebbe essere una bella opportunità per lui”.

