MPASINKATU A RFV, Faraoni ok. Vedrei bene Belotti in viola

Malu' Mpasinkatu a Radio Firenze Viola

Il dirigente sportivo Malu Mpasinkatu è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare del mercato della Fiorentina. Queste le sue parole riguardo alle possibili mosse del club viola: "Bisogna prendere giocatori funzionali. Per me Vargas è un ottimo giocatore con molta tecnica. È un esterno che potrebbe dare una mano alla viola. Oggi i giocatori esterni devono anche dare una mano in difesa. Per il rapporto qualità prezzo è un'operazione che approvo. La squadra ha alzato l'asticella fino ad oggi e ora serve qualcosa per far rimanere la squadra in zona Champions League".

Fuori Nzola dentro Kean?

"Arriverebbe un Kean che se motivato può fare la differenza. È un ottimo giocatore che forse ha l'incostanza come difetto. Arthur non aveva portato entusiasmo e poi è diventato decisivo, penso che anche Kean possa essere utile".

Belotti cosa ne pensa?

"Io ho parlato spesso di Belotti. Lo vedrei benissimo alla Fiorentina. Se viene con la cattiveria giusta è un giocatore che può fare al caso della Fiorentina. Secondo me Firenze, anche dopo il Torino, prima di approdare alla Roma, era la scelta giusta".

Operazione Faraoni?

"Kayode sta facendo bene ma la Fiorentina deve avere un'alternativa. Ed è giusto che questa sia un giocatore esperto e non un giovane. Secondo me è un buon esterno destro ed è un affare che ci sta".

