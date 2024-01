MPASINKATU A RFV, Costa d'Avorio mina vagante. Ikoné...

FirenzeViola.it

Malu' Mpasinkatu a Radio FirenzeViola

L'esperto di mercato e dirigente sportivo Malu Mpasinkatu è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Palla al Centro" per parlare di attualità, a partire dalla Coppa d'Africa: "Torneo equilibrato e con un livello tattico aumentato, ci sono tanti gol di pregevole fattura dovuti alla bravura di chi li fa più che a difese ballerine. La Costa d'Avorio è passata per il rotto della cuffia, grazie ad un gol del Marocco che l'ha tenuta in corsa da ripescata. Kouame non tornerà a Firenze ma resterà con la nazionale a giocarsi con una finale anticipata con il Senegal l'approdo ai quarti. Ora può essere una mina vagante. La favorita è il Senegal che ha vinto tre gare su tre ma anche il Marocco ma alle partite secche tutto cambia. Se vince un outsider poi è un messaggio che il livello del calcio africano è cresciuto, mi piacerebbe una favola insomma".

Ikoné tolto dal mercato; che idea si è fatto? "Non sta neanche giocando male, anche a Riyad nonostante il rigore sbagliato. Lui è capace di tutto e il contrario di tutto, gli suggerisco di dare il massimo fino a giugno poi si vedrà. La squadra è ancora in alto e un Ikoné che sta bene entra tra i tre giocatori viola più dotati tecnicamente. Contro le big ha sempre fatto bene, magari può essere decisivo se vuol far vedere che è un giocatore di alto livello ma non bisogna fischiarlo o disturbare nessun singolo di un gruppo che sta facendo bene".