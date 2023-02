MPASINKATU A RFV, Cabral ora ha trovato la scintilla

Il dirigente e operatore di mercato Malu Mpasinkatu è intervenuto a "Palla al centro" su Radio Firenzeviola per parlare dell'attualità viola. Ecco le sue parole a partire dal gol di Biraghi: "Biraghi ha visto il portiere fuori ed anche se c'era un avversario sul suo compagno a terra, non c'era nessuno davanti alla palla. Anche se sono dei professionisti a volte vanno richiamati i giocatori su certe situazioni sulle quali prestare attenzione".

Italiano ha trovato la quadra? "Undici titolari non ce l'ha nessuno perché le partite sono tante e devi far ruotare le rose ma se certi giocatori hanno un certo mood bisogna insistere su di loro. E nel momento che il mercato è chiuso chiunque deve cercare di fare bene per la squadra e per se stessi. Quando l'attaccante segna al primo tiro significa che è scattata la scintilla e trasmette l'entusiasmo alla squadra. Anche Ikoné ha fatto bene anche se non ha segnato. Ma lui è un esterno da strappo per poi scaricare sul compagno che nel caso di ieri era Barak che ha l'istinto del gol.

Discorso salvezza archiviato, meglio concentrarsi su Coppe? Una squadra deve lottare fino alla fine per arrivare al settimo posto. Col Sivasspor sei l'italiana che hai trovata l'avversario più semplice ma bisogna essere concentrati, loro con quello che hanno passato possono dare il massimo. Potendo andare avanti nella competizione tutti vorranno giocare perché sono gare storiche di una cavalcata vincente".

Ikoné più qualitativo tecnicamente di Mbappe? Li ho visti da ragazzini e rimasi scioccato da quanto fecero impazzire gli avversari nella partita che ho visto. Erano diversi ma la tecnica di base del mancino di Ikoné già si vedeva per il piede educato e raffinato mentre Mbappe si vedeva più completo ed esplosivo. Il problema maggiore è che Ikoné è incostante".