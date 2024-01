MORRONE A RFV, Un mese di mercato invernale è troppo

FirenzeViola.it

Alfonso Morrone a Radio Firenze Viola

Alfonso Morrone, presidente dell'Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi e Federazione Internazionale Direttori Sportivi è intervenuto a "Scanner" su Radio FirenzeViola, approfondimento settimanale a cura di Giulio Dini: "Nell'era moderna l'esigenza di vedersi anche gli ultimi giorni di calciomercato non c'è, per questo noi, che non vogliamo fare concorrenza a nessuno, abbiamo fatto un format innovativo. In poche parole chi verrà ad assistere al nostro calciomercato a Roma il 31 gennaio e il 1 febbraio potrà assistere a diversi eventi sulla sostenibilità, sul calciomercato con esperti come Taibi e Marino, sulla lotta contro il bullismo e su tante altre tematiche. Se devo fare giusto un appunto al mercato di Milano è che non c'è nulla legato al calcio femminile, tema che noi invece trattiamo con molto interesse".

Quali sono i punti critici del mercato? Su cosa metterebbe le mani lei? "Io sinceramente sono stanco di leggere che alcuni affari sono saltati per via dei genitori. In Italia ci sono delle leggi e vanno rispettate. Voglio ricordare che è severamente proibito trattare il giocatore con persone che non hanno la possibilità di farlo. Non è difficile combattere questa cosa, basta solo rispettare le leggi".

Un suo commento sulle strutture italiane? "Io essendo presidente della Federazione Internazionale Direttori Sportivi ho la fortuna di girare all'estero e anche club di piccola taglia fuori dall'Italia hanno il prorpio impianto e per questo bisogna fare qualcosa per le strutture del nostro mondo calcistico".

Crede che con la riforma dello sport possa arrivare un aiuto o un freno? "Io con molto orgoglio ho partecipato alla stesura della legge del decreto 33 con la riforma dello sport. Questa è una riforma che va a modificare molto soprattutto il mondo dei dilettanti. Fortunatamente ora anche nel calcio dilettantistico si può mettere sotto contratto e questa è una certificazione per chi lavora tra i dilettanti. Ringrazio Abodi perché con lui abbiamo un ministro tecnico che conosce bene il calcio. Certamente con questo non si risolvono tutti i mali ma è un inizio e ci sarà tempo per migliorarla, l'importante è che intanto c'è".

Un suo commento sul calciomercato di gennaio? "Io vengo da un calcio come quello degli anni '90 dove c'era il mercato di riparazione anche a novembre. Bisogna sempre dare una seconda chance a chi ha sbagliato il mercato estivo anche se un mese è troppo lungo a parer mio. Io lo farei durare quindici giorni non di più".