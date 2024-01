MINOTTI A RFV, A gennaio serviranno tre acquisti

FirenzeViola.it

Lorenzo Minotti a Radio Firenze Viola

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, l'ex calciatore, adesso opinionista di Sky Sport, Lorenzo Minotti, ha speso qualche parola sulla lotta Champions e sul grande inizio di stagione della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: “Possiamo cominciare a tirare i primi bilanci, i valori sono abbastanza consolidati. Inter, Juve e Milan sono le tre squadre che hanno un potenziale diverso rispetto alle altre, e a queste avrei aggiunto il Napoli, che non è detto che alla lunga non possa venire fuori. Dovranno gestire questo mese senza Osimhen e Anguissa. Adesso si può aprire una riflessione diversa sul quarto e sul quinto posto, che ad oggi, varrebbe un posto in Champions League”.

Su Roma e Atalanta: “La Roma con i titolari tra queste ha un valore assoluto più importante, ma se prendiamo in considerazione la lunghezza della rosa vengono a galla alcuni problemi. Sarà la Roma degli altri anni, punterà sulla Coppa Italia e sulle coppe europee, ma in campionato faticherà un po’. L’Atalanta è un gradino superiore alla Fiorentina, è anche “più abituata” a stare in questo contesto perché ha raggiunto la Champions di recente. Scamacca ha giocato la metà delle partite, gli mancava un difensore centrale ed ha già sistemato anche questo. Tra queste, per potenzialità e per recente passato, può avere più ambizioni. Però è anche in Europa, quindi lo scenario sarà tutto da definire”.

Sul Bologna: “È la sorpresa di questo inizio di stagione, ma bisogna capire quanto possano reggere questi ritmi. Hanno il problema del gol, perché se non segna Zirkzee difficilmente riescono a mandare in rete altri giocatori. Atalanta, Fiorentina e Roma sono quelle più pronte per questi traguardi”.

Una considerazione sull'ottimo inizio di stagione della Fiorentina e sul mercato invernale: “La Fiorentina dovrà trovare al meglio Beltran e Nzola, che per adesso hanno reso ai minimi termini. La fiducia di Italiano, Nzola, ce l’ha, dovrà crescere. Beltran nel 2024 potrà far vedere ai tifosi viola delle belle prestazioni. Se la Fiorentina vorrà competere in tutte le competizioni dovrà prendere un terzino destro, perché Dodó non sarà al meglio ancora per un po’. I gigliati dovranno intervenire sugli esterni d’attacco perché devono crescere in termini di gol e concretezza, e secondo me, potrà essere utile anche un nuovo difensore centrale, se il mercato offre qualche occasione, perché la Fiorentina ha portato a casa punti grazie anche ai pochi gol subiti quest’anno”.

Il Cesena sarebbe pronto ad ospitare la Fiorentina?

“Il Cesena sarebbe prontissimo. La proprietà del Cesena ha un bel rapporto con Barone e Commisso. Il Cesena sta sognando di tornare in Serie B, ha un bello stadio, che a parer mio è da Serie A, con un clima particolare. Lo Spezia qualche anno fa ci ha giocato 5-6 partite, la Nazionale ci ha giocato. Questa terra, non avendo squadre di Serie A, accoglierebbe a braccia aperte questo tipo di spettacolo”.