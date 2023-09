MERLO A RFV, Nico il top player della viola. Berardi...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Claudio Merlo, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio". Queste le sue parole: "Quest'anno mi sembra che Nico sia partito meglio rispetto all'anno scorso, è un giocatore che vanta un livello superiore a tutti gli altri. E' il giocatore di questa Fiorentina".

Cosa pensa dell'idea di affidare a Nico Gonzalez il numero 10?

"Il numero 10 non è assolutamente pesante, è semplicemente un numero ed è uguale a tutti gli altri. In campo se sei bravo sei bravo a prescindere dal numero".

Cosa pensa del diverbio nato tra Italiano e quel tifoso in tribuna?

"Mi dispiace che Italiano sia rimasto molto offeso da certe critiche, perché un allenatore non deve prendersela per queste cose tanto ci saranno sempre tra tutti i tifosi una buona parte di gufi che si divertono a fare i fenomeni e si sentono allenatori. Ha fatto bene il presidente Commisso a definire quel tifoso uno stupido".

Sull'ultimo scudetto vinto nel 1969, cos'ha da dire a distanza di anni?

"Quello scudetto purtroppo non viene molto ricordato dai tifosi e dai giornalisti, che piuttosto si concentrano sullo scudetto che non abbiamo vinto all'ultimo. Bisogna gioire sulla base dei buoni risultati raggiunti non fare polemica per quelle che sono state le annate negative".

Quali sono i colpi che la Fiorentina deve fare in queste ultime ore di mercato?

"Secondo me bisogna prendere un altro difensore all'altezza di Ranieri e di Milenkovic, e soprattutto speriamo che a centrocampo la società riesca a fare un grande colpo. Per quanto riguarda l'attacco penso che sia necessario dare tempo a Nzola che ancora non è in forma, ma che comunque è un centravanti forte fisicamente e che secondo me ha anche una grande capacità finalizzativa".

Lei lo prenderebbe Sergio Ramos ora che è svincolato?

"Penso che sarebbe sicuramente un grande acquisto e da subito un pilastro della difesa, però prenderlo sarebbe un controsenso per quello che è il progetto della Fiorentina che sta dando molta fiducia a questi giovani talenti".

Quale sarebbe il miglior colpo perla Fiorentina?

"Il giocatore che ci permetterebbe di fare un salto di qualità è Berardi che schierato con Nico Gonzalez e Nzola o Beltran lì davanti allora farebbe veramente bene, arriveremo ad avere un attacco che ci permetterebbe di arrivare in Europa".