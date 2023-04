MERLO A RFV, Ecco la mediana viola che mi piace di più

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Claudio Merlo a Radio Firenze Viola

Il grande ex viola Claudio Merlo è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola per dare le sue sensazioni in vista della partita di stasera: "La Cremonese non ha nulla da perdere perché è già in B, le piccole in queste occasioni fanno la partita della vita. Con due partite per la Fiorentina è ancora più semplice, anche se l'importante sarebbe vincere già all'andata".

Il centrocampo viola?

"Con Bonaventura, Mandragora e Castrovilli secondo me è il reparto migliore dei giocatori a disposizione. O con Barak. Io Amrabat qualche volta lo terrei fuori per fare un centrocampo con i piedi buoni. Con Amrabat rischi meno ma oggi i piedi buoni servono. La scelta abbonda, quindi non ci sono problemi. Poi ho rivisto la punta che fa la differenza".

Le piace Cabral?

"Mi sembra che corra anche meglio. Mi ha stupito parecchio in queste partite perché non me l'aspettavo".

Che formazione stasera per la Fiorentina?

"Metterei la stessa di domenica, magari mettendo Nico Gonzalez in più. E Castrovilli magari farlo riposare e farlo giocare sabato. La cosa fondamentale è che la Fiorentina faccia gol, allora si potrebbe davvero lottare per l'Europa".