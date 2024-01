MAZZETTI A RFV, La Sinistra voleva la Fiorentina a Empoli

FirenzeViola.it

Erica Mazzetti a Radio FirenzeViola

Erica Mazzetti, onorevole di Forza Italia, è intervenuta a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "C'è polemica". Ecco le sue parole riguardo la situazione stadio Franchi: "Spero che i fondi per la riqualificazione del Franchi si congelino e che si riesca a trovare una soluzione per far continuare a giocare la Fiorentina al Franchi mentre si fanno i necessari lavori di riqualificazione, alcuni veramente urgenti, perché non si può mandare una squadra di Serie A, come la Fiorentina, fuori della città. Per quanto riguarda il nuovo stadio dev’essere fatto dal privato e non con i soldi pubblici del Pnrr che verrebbero sprecati. La sinistra PD ha gestito malissimo la vicenda tra Mercafir, Pnrr e Padovani sprecando tempo prezioso. Non contenta, la sinistra ha pensato bene di mandare la Fiorentina a Empoli, soluzione impensabile. Se si continua così, non si va da nessuna parte. Io promossi l'idea di fare lo stadio a Campi al confine con Prato, sarebbe gestibile anche l'area di Sesto.

Ricordiamo comunque che i soldi pubblici cittadini non possono e devono essere usati per uno stadio privato. Non bisogna sprecare altre energie e soldi e pensare a soluzioni fantasiose. Se mettiamo a uno stesso tavolo tutti i sindaci della conurbazione, perché va fatto un ragionamento di area vasta, la proprietà, il Ministro dello Sport e anche il Ministro delle Infrastrutture possiamo iniziare costruire una soluzione che soddisfi la società. Voglio ricordare che Commisso ha dimostrato di volere e di sapere investire, con lungimiranza e professionalità. Il Viola Park è un gioiello e dovrebbe fare da apripista per altre società di calcio italiane. Come Berlusconi, Commisso ha investito concretamente nel calcio portando sviluppo, innovazione, posti di lavoro, riqualificazione urbana e anche sociale. Dobbiamo sostenerlo".