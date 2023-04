MAY A RFV, Ieri ero nervosa ma sono soddisfatta da tifosa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex atleta Fiona May è stata intercettata oggi durante la trasmissione 'Viola Amore Mio' Radio Firenzeviola: "Ho visto la partita in una stanza a casa, ero un po' nervosa. Però sono molto orgogliosa che la Fiorentina sia arrivata in finale. La squadra di Italiano ha trovato sicurezza anche se ci sono partite come quelle precedenti in cui ci siamo spaventati un po'... È una questione anche di stanchezza, con tutte queste partite la cosa fondamentale sarà guardare avanti e sperare che anche in Conference le cose stiano andando bene. Devo dire che è un'ottima stagione".

Che calciatore le sta piacendo?

"Ancora non mi ha conquistato nessuno, ho due o tre giocatori che mi piacciono ma non vi dico chi di preciso. Di sicuro la squadra mi sta soddisfacendo come tifosa. Ora nelle prossime settimane cercherò di trovare il tempo per andare allo stadio e godermi una partita dal vivo".