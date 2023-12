MATTEI A RFV, Parole di Barone "bomba" che lascia il segno

FirenzeViola.it

Massimo Mattei a Radio FirenzeViola

L'ex assessore comunale Massimo Mattei è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Viola Weekend" per parlare della diatriba tra il Comune di Firenze e il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone: "Quanto ha detto il direttore Barone mostra un disappunto per come il Comune ha gestito la vicenda stadio negli ultimi anni e un ribadire la volontà della famiglia Commisso di investire su Firenze, certo è che al momento non credo ci sia molta fiducia e all'approssimarsi delle elezioni comunali in città è stata una bella bomba che penso lascerà il segno nel dibattito pubblico da qui a giugno".

E' possibile che con un cambio di "colore" nell'amministrazione comunale cambi anche l'approccio alla questione stadio?

"Non credo che nessuno arrivi con la bacchetta magica e faccia lo stadio, credo invece che si siano collezionati alcuni errori e sottovalutazioni e soprattutto che mentre la presidenza Della Valle parlava ma poi non faceva, Commisso invece non si è limitato soltanto a una serie di promese, ma pretende di fare le opere e di farle anche "fast, fast, fast"".

