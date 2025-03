RFV Massimo Orlando:" Per rimontare schiererei subito Gudmundsson Kean e Beltran"

Massimo Orlando ex calciatore viola è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina: "Onestamente i greci li abbiamo tenuti noi in partita, quando li abbiamo attaccati erano terrorizzati. Palladino spero che schieri i 3 attaccanti, i greci sono molto disattenti in fase difensiva, vanno attaccati non ci sono altre situazioni".

Chi schiererebbe in attacco giovedì?

"Scelgo Gudmoonson e Beltran dietro Kean, l'argentino è capace di darti equilibrio e pressing costante, l'islandese è l'uomo che deve fare la giocata".

Chi schiererebbe a centrocampo giovedì?

" Fagioli sicuramente, non capisco perché non abbia giocato tutte le partite, vorrei vederlo affiancato da Adli, mi sono stancato di non vedere verticalizzazioni e non avere un idea di calcio. Come terzo scelgo Cataldi perché mi equilibra un po' tutto, però se Folorunsho sta bene scelgo lui al posto dell'ex Lazio. La Fiorentina deve fare la partita".

Cosa ne pensa del sistema di gioco?

"Ci siamo tutti illusi dopo le 8 vittorie consecutive, pensavamo di avere una grande solidità e finche arrivavano i risultati andava bene, adesso che non arrivano i risultati si vede una mancanza di idea di gioco. Spero che contro il Panathinaikos Palladino abbia l'idea di voler andare a fare la partita. Se la Fiorentina non attacca la partita rischierà molto, penso che Palladino si giochi la panchina con questa partita".

Chi dovrebbe fare giocare Palladino?

"De Gea è nettamente superiore, Palladino deve essere bravo a dire la verità, deve dire che pensava di passare il turno con Terracciano facilmente ma adesso siamo in difficoltà quindi mi affido ai migliori e nessuno deve aver nulla da ridire, credo che Terracciano visto l'uomo che è accetti e non si faccia problemi".

Per quanto riguarda il campionato che Juve vede in arrivo contro i viola?

"Vedo una Juve messa male però vedo male anche la Fiorentina, i viola dovranno essere cattivi calcisticamente parlando. la Fiorentina ha una grande chance, il tifo bianconero è contro la squadra già da un po' e questo non aiuta. Di Vlahovic e Nico Gonzalez non c'è traccia nella stagione dei bianconeri. Il serbo è un divorziato in casa bianconera, l'argentino probabilmente sarà anche venduto visto che non è stato capace di dare continuità fisica.