RFV Massimo Orlando: "Fagioli completo, con Adli per me sarebbe perfetto"

Massimo Orlando, ex calciatore viola è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina partendo da una sua riflessione su Fagioli: "Mi aspetto che continui a migliorarsi. La qualità è immensa, adesso ha capito quanto sia forte ed è tornato a credere nelle sue possibilità. Ha riacquisto la titolarità che gli era stata negata in modo sbagliato secondo me. Ha qualità che nessuno dei centrocampisti viola ha, è diventato il giocatore più importante per il 3-5-2 di Palladino. Può servire Gudmundsson davanti, gli esterni che si inseriscono... La sua qualità sarà fondamentale. Forse può migliorare un po' nella fase difensiva ma è proprio per trovare il pelo nell'uovo, perché secondo me è un giocatore completo. A noi però interessa il giusto perché dovranno essere gli altri ad avere il compito di coprire difensivamente".

Ma lo vedrebbe insieme ad Adli?

"L'ho sempre detto: spero che giochino loro due. Adli la fase di non possesso la sa fare meglio di Fagioli e comunque hai due giocatori che la palla la tengono. Sinceramente se loro sono in campo, si devono preoccupare gli altri. Se poi hai un giocatore come Cataldi che ti copre, prima o poi li farà giocare insieme. Non so se già dall'Atalanta. Secondo me il centrocampo migliore però è Adli, Fagioli e Folorunsho, in quel caso sarebbe Adli il regista. In questo momento non si può togliere Mandragora, però mancano ancora diverse partite e questo potrebbe essere un tentativo da fare".

