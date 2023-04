MASINI A RFV, Vi spiego come è cambiata l'Atalanta

FirenzeViola.it

Luca Masini a Radio FirenzeViola

Il match analyst Luca Masini ha parlato in esclusiva a Radio FirenzeViola durante "Viola weekend".

Che squadra è l'Atalanta?

"La squadra non è cambiata, è sempre il tipico gioco di Gasperini con le marcature uomo su uomo. E' diminuita la pressione, soprattutto con la cessione di Freuler e l'inserimento di Ederson. Non riescono più a pressare come un tempo. Con Koopmeiners e De Roon qualcosa cambia, ma questa è la volontà di Gasperini. Oltre a questo non giocano più con il doppio trequartista. Era doveroso fare cambiamenti sul piano tattico, tutti conoscevano l'Atalanta del Gasp ormai".

Questo può mettere più in difficoltà la Fiorentina?

"Secondo me no, noi li andiamo a prendere alti come facevano loro negli scorsi anni. Concedono il pressing ed è più adatto al nostro gioco. Lo scorso anno abbiamo fatto partite più difensive con la Dea, Italiano giocava in modo diverso".

L'assenza di Lookman pesa?

"Moltissimo. E' il giocatore che gli sta facendo la differenza, riesce a far rendere l'attacco più di quanto i numeri in realtà dimostrano".

Il gioco della Fiorentina si sposa bene con quello della Fiorentina?

"Credo di sì, ma c'è da vedere come la vuole preparare Italiano. Magari vuole fare la partita, potrebbe essere l'occasione giusta. Lasciandogli il pallino del gioco per ripartire potrebbe essere comunque una chiave".

Su Hojlund: "Mi auguro che l'Atalanta riesca a trattenerlo. Assomiglia a Vlahovic, anche nei movimenti e nella preparazione al tiro. Forse è ancora meno forte dal punto di vista fisico".

Chi metterebbe su Hojlund?

"E' diverso da Zapata, Igor rischia di perderselo. Ci metterei Quarta, che nei duelli è ancora il numero uno. Altrimenti nel gioco di posizione ci metterei Milenkovic su Hojlund".

Come è messa l'Atalanta ad expected goals?

"1,53, ma fanno 1,59 gol in trasferta a partita. Prendono meno di un gol a partita, anche se i gol attesi subiti sarebbero maggiori. Subiscono tanti tiri in trasferta, ben 13, contro la Fiorentina che in media tira 17 volte in casa. Sono abbastanza fortunati".

Prosegue: "La Fiorentina prima non rendeva, ora a livello numerico sta rendendo in modo lineare a quello che dicono i numeri".

Perché l'Atalanta gioca in modo meno pressante?

"La cessione di Freuler è passata sotto traccia. Non è un fenomeno, ma Ederson, il suo sostituto, è un altro tipo di calciatore".

Anche Gosens dava quella dinamicità?

"Faceva bene le due fasi ed era dinamico. Ruggeri non mette la stessa intensità".

Poi avverte: "Occhio ai difensori della Dea. Uno si stacca sempre dai tre, ed è difficile difendere in queste occasioni".