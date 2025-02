RFV Martorelli su Palladino: "Andrà giudicato per come finirà il campionato, la Conference non conta"

vedi letture

L'agente di mercato Giocondo Martorelli è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per analizzare anche il momento di Raffaele Palladino e le alternative per la panchina della Fiorentina: "Sarri, De Rossi o De Zerbi come dopo-Palladino? Sono due allenatori bravissimi, anche se devo sottolineare l'ottimo lavoro di Palladino. Ultimamente è mancato un po' il gioco ma ci sarà ancora tempo per valutare il suo lavoro. C'è anche la Conference League, anche se non è una competizione di alto livello e non ci si dovrebbe basare sul risultato che verrà conseguito in questa competizione per dare un giudizio a Palladino.

Tutto passerà dal campionato, se se la giocherà fino al termine del campionato, viste le tante competitor come Milan, Bologna, Roma, Lazio e altre, sarà comunque un bel segnale. Poi se a fine stagione sei staccato da 6-7 punti da tutte le altre è un altro discorso. Serve un miglioramento in Serie A, nel gioco e nei risultati. A oggi i risultati non sono contro Palladino, ma deve migliorare il gioco perché le ultime prestazioni non sono state belle".